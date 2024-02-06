Почему Samsung Galaxy S24 и S24+ не стоят своих денег
Quke.ru
В целом разница между версией Samsung Galaxy S24 и S24+ сводится к размеру дисплея, разрешению, скорости зарядки и ёмкости аккумулятора. Все эти параметры немного получше будут у S24 Plus.
Комплектация у смартфонов одинаковая: в коробке, кроме самого аппарата, вы найдёте только кабель USB-C.
У Galaxy S24 диагональ экрана 6,2 дюйма, разрешение Full HD+, в то же время у S24+ эти характеристики составляют 6,7 дюйма и QHD соответственно.
Единственный приятный момент — в смартфонах линейки S24 исправлена проблема с ШИМом в отличие от S23.
Что касается процессоров, то S24 и S24+ для всех рынков, кроме США, Канады, Китая (у них — Snapdragon 8 Gen 3), идут с Exynos 2400.
Разницы в скорости работы при этом между S24 и S23 нет никакой. Работают устройства примерно одинаково быстро.
Хватает обоих смартфонов на целый день, причём вечером остаётся ещё где-то 20% заряда (на S24 — 21%, на S24+ - 27%).
По части камер на обоих устройствах всё осталось идентичным. Это касается как фото, так и видео. От S23 новинки вообще не отличаются ничем.
У линейки S24 всё-таки есть новая фишка — это использование искусственного интеллекта. Благодаря этому вы можете, например, удалять объекты с фотографий. Причём ожидается, что часть этих функций будет и на S23.
Также обновляться S24 и S24+ будут в течение семи лет.
Вывод
На самом деле Samsung Galaxy S24 и S24+ от S23 ушли совсем недалеко. У них остались те же камеры, почти тот же самый экран, та же мощность зарядки и пр.