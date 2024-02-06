Почему Samsung Galaxy S24 и S24+ не стоят своих денег

В целом разница между версией Samsung Galaxy S24 и S24+ сводится к размеру дисплея, разрешению, скорости зарядки и ёмкости аккумулятора. Все эти параметры немного получше будут у S24 Plus.

Комплектация у смартфонов одинаковая: в коробке, кроме самого аппарата, вы найдёте только кабель USB-C.

У Galaxy S24 диагональ экрана 6,2 дюйма, разрешение Full HD+, в то же время у S24+ эти характеристики составляют 6,7 дюйма и QHD соответственно.

Единственный приятный момент — в смартфонах линейки S24 исправлена проблема с ШИМом в отличие от S23.