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18:00, 07 ноября 2023
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Почему у названия «iPhone» такое странное написание

Среди множества технологических терминов и брендов, название «iPhone» выделяется не только своей популярностью, но и уникальным написанием.

Ferra.ru

Ferra.ru

Недавно было раскрыто, почему в названии «iPhone» только буква «P» пишется с большой буквы. Это стало предметом обсуждения не только среди поклонников Apple, но и в более широких кругах.

Как оказалось, такое написание следует принципу CamelCase или «верблюжьей нотации», широко используемой в программировании для улучшения читаемости сложных идентификаторов.

В «верблюжьей нотации» первое слово начинается с маленькой буквы, а каждое последующее слово — с большой. Это придает названию вид «горбов верблюда», откуда и произошло название метода.

Таким образом, «iPhone» следует «маленькой верблюжьей нотации», где только начальные буквы последующих слов пишутся с большой буквы.

Этот стиль написания не является строгим правилом, а скорее общепринятой практикой, которая помогает в визуальном различении составных частей сложных идентификаторов.

Таким образом, уникальное написание «iPhone» не только отражает творческий подход Apple к брендингу, но и демонстрирует влияние программирования на культуру и язык.

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