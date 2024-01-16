Под брендом Nokia не выйдет ни одного нового смартфона

Согласно последним сообщениям, в ближайшем будущем под брендом Nokia не будет выпущено ни одного нового смартфона. Это решение является частью плана по «денокиазации» компании, который был объявлен в прошлом году.

На официальном сайте Nokia уже произошли изменения: с 1 февраля раздел смартфонов на сайте nokia.com/phones будет удален.

Вместо этого вся информация о мобильных устройствах будет доступна на сайте HMD Global. Новый сайт hmd.com уже запущен и предлагает пользователям информацию об «оригинальных устройствах HMD, классических телефонах Nokia и некоторых новых продуктах партнеров».

Таким образом, эра смартфонов Nokia подходит к концу. Для поклонников бренда это может быть концом эпохи, но для HMD Global — это новый этап развития и адаптации к меняющемуся рынку.