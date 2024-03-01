Пользователи Android, переходящие на iPhone, выбирают старые или дешёвые модели

Согласно документу CIRP, Android-пользователи, переходящие на iOS, — в основном мужчины, зарабатывающие меньше, чем те, кто покупает айфон сразу. И эти люди ради экономии приобретают устаревшие или восстановленные и потому дешёвые модели iPhone. Однако среди них всё равно больше тех, кто купил версии Pro и Pro Max последних моделей, в частности, линейки iPhone 14.

Как отмечено в отчёте, на декабрь 2023 года 29% пользователей Android, перешедших на iPhone, приобрели модели iPhone SE 3, iPhone 12, iPhone 13 и 13 mini. При этом 51% пользователей Android купили iPhone 14. Также CIRP выяснила, что 37% бывших Android-пользователей купили iPhone 14 или 15 Pro-версий, в то время как число пользователей iPhone, перешедших на одну из этих моделей, составило 43%.