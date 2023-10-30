Популярный обзорщик назвал 10 лучших смартфонов дешевле 30 тысяч рублей

Samsung Galaxy A54 5G. Вместе со смартфоном вы в комплекте получаете ключ, краткое руководство, кабель. Однако внутреннюю память устройство вы расширить сможете до 1 ТБ. Защита от воды и пыли здесь - по стандарту IP67. Экран у Galaxy A54 - AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, максимальная яркость - 1000 нит, частота обновления - 120 Гц. Работает на базе процессора Exynos 1380, оперативной памяти - 6/8 ГБ, постоянной - 128/256 ГБ. Поддерживает быструю зарядку на 25 Вт и полностью заряжается за 1,5 часа.