Опубликовано 03 марта 2024, 15:00
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Появилась информация, что Samsung оснастит Galaxy S25 только чипами Exynos
Инсайдер OreXda рассказал, что Samsung не станет учитывать критику пользователей в отношении своих чипов семейства Exynos и, вероятнее всего, именно эти чипы лягут в основу следующей флагманской линейки — Galaxy S25.
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По словам инсайдера, которые приводит портал GSMArena, линейка Galaxy S25 получит не анонсированный пока чип Exynos 2500 независимо от региона продаж. В этом Samsung отойдёт от практики, которой придерживалась в последнее время: разные версии флагманской серии Galaxy S24 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 компания продавала в США, Канаде и Китае, а с менее производительным и более греющемся Exynos — в Европе, включая Россию. При этом серия S23 поставлялась на рынок только с чипами Snapdragon.
На фоне S25, которые получат только Exynos, единственная модель, которую Samsung должна оснастить чипами Snapdragon, будет серия складных смартфонов Galaxy Z, а «середнячок» Galaxy A получит чипы Mediatek и Exynos, в зависимости от версии.