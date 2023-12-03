Появились фото очередного смартфона A-серии Samsung — Galaxy A55

Очевидно, Galaxy A55 получит квадратный форм-фактор, 6,55" плоский AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ с тонкими рамками и перфорацией под фронтальную 32 Мп камеру. Частота обновления экрана — 120 Гц. На правой грани корпуса разместятся кнопки питания и регулировки громкости, на тыльной стороне — три вертикально расположенных модуля основной камеры 50, 12 и 5 Мп.

На нижнем торце устройства будут расположены разъём USB-C и решётка динамика, а на верхнем — лоток для SIM-карты. Примечательно, что в области клавиш грани утолщаются по отношению к общей толщине.

По информации инсайдера, «середнячок» получит процессор Exynos 1480 с GPU AMD, но при этом нет гарантии, что в качестве графического процессора выступит именно продукт AMD. Ёмкость ОЗУ может составить 8 ГБ, накопителя — 128 или 256 ГБ.