Появились первые живые фото флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra
Согласно официальной информации Samsung, релиз флагмана Galaxy S24 Ultra должен состояться 17 января 2024 года. Но за несколько месяцев до премьеры известный инсайдер Ice Universe опубликовал несколько живых фото новинки.
Ice Universe
В плане дизайна новая модель почти ничем не будет отличаться от предшественника — Galaxy S23 Ultra. На тыльной стороне разместятся пять датчиков камеры и светодиодная вспышка. Кнопки включения и регулировки громкости остались на прежнем месте — правой боковой грани. Расположение отсека для стилуса тоже не изменилось — осталось на нижней грани корпуса.
Но в Galaxy S24 Ultra вернётся плоский дисплей вместо закруглённых граней. Новая модель будет доступна в серебристом цвете; наверное, это одно из главных отличий от предыдущей Ultra-версии.