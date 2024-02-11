Появилось первое описание характеристик процессора Google Tensor G4

Этот чип получил 8 ядер: одно большое ​​с частотой 3,1 ГГц, три средних — 2,6 ГГц и четыре малых — 1,95 ГГц. За графическую часть отвечает GPU Mali-G715.

Смартфон, работающий на Tensor G4 и Android 14, имеющий 8 ГБ оперативной памяти, в одноядерном тесте получил 1082 балла, в многоядерном — 3121 балл. Вероятно, Tensor G4 на данный момент — самый мощный чип Google. Первым его должна получить серия Pixel 9 и 9 Pro.