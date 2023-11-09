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20:15, 09 ноября 2023
2 мин.

Правда ли, что камера в Xiaomi 14 Pro лучше, чем в Samsung S23+

В одном из выпусков на YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» эксперт рассказал, какой телефон записывает видео и снимает фото лучше: Samsung Galaxy S23+ или Xiaomi 14 Pro.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Фронтальная камера у Xiaomi 14 Pro умеет записывать видео максимум в 4К 60 к/с. При этом при съёмке видно также размытие заднего фона. Стабилизация у обоих смартфонов работает хорошо.

При съёмке видео днём в 4К 60 к/с на основную камеру Galaxy S23+ выдаёт чуть более тёмную картинку по сравнению с Xiaomi. Также на Samsung при использовании зума заметны сильная обработка и шумы, а на Xiaomi 14 Pro лучше детализация. При записи видео в этом же режиме на широкоугольную камеру немного больше деталей получается на Xiaomi.

Ночью при съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с в целом особой разницы по детализации между смартфонами нет. Однако у S23+ хорошо заметны на небе шумы. При переходе на ультраширик на небе у Samsung видны облака, тогда как на Xiaomi всё небо чёрное. Кроме того, стабилизация с ультраширокоугольным объективом лучше работает на Xiaomi 14 Pro.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

По дневным фото сразу заметно, что цветопередача у Xiaomi более тёплая, у Samsung - более холодная. Кроме того, на S23+ на фото заметно большое количество обработки.

В режиме 50 МП на обоих смартфонах фото получаются разные по цветам и насыщенности. Кроме того, Xiaomi может снимать в этом режиме на телевик, а вот Samsung - лишь на основную камеру.

При 10-кратном и 3-кратном увеличении обработка более «мягкой» получается на Xiaomi и более резкой - на Samsung. Также деталей на S23+ чуть поменьше, чем на 14 Pro.

Портретные снимки при неоновом освещении на Samsung получаются с засветами, а на Xiaomi - слишком контрастными. В помещении при искусственном свете деталей оказывается чуть меньше на S23+ по сравнению с 14 Pro.

Селфи-фото более детализированные получаются вечером на Samsung.

Баз использования ночного режима фото ночью лучше получаются на Xiaomi: на них нет сильных шумов и цвета более правильные. И даже при включении этого режима более качественный снимков выходит на 14 Pro. В то же время на сверхширик ночью делает лучше фотографии именно Samsung S23+.

Вывод

С точки зрения видеосъёмки интереснее оказался Xiaomi 14 Pro.

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Редакция
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