Правда ли, что камера в Xiaomi 14 Pro лучше, чем в Samsung S23+
В одном из выпусков на YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» эксперт рассказал, какой телефон записывает видео и снимает фото лучше: Samsung Galaxy S23+ или Xiaomi 14 Pro.
ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Фронтальная камера у Xiaomi 14 Pro умеет записывать видео максимум в 4К 60 к/с. При этом при съёмке видно также размытие заднего фона. Стабилизация у обоих смартфонов работает хорошо.
При съёмке видео днём в 4К 60 к/с на основную камеру Galaxy S23+ выдаёт чуть более тёмную картинку по сравнению с Xiaomi. Также на Samsung при использовании зума заметны сильная обработка и шумы, а на Xiaomi 14 Pro лучше детализация. При записи видео в этом же режиме на широкоугольную камеру немного больше деталей получается на Xiaomi.
Ночью при съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с в целом особой разницы по детализации между смартфонами нет. Однако у S23+ хорошо заметны на небе шумы. При переходе на ультраширик на небе у Samsung видны облака, тогда как на Xiaomi всё небо чёрное. Кроме того, стабилизация с ультраширокоугольным объективом лучше работает на Xiaomi 14 Pro.
По дневным фото сразу заметно, что цветопередача у Xiaomi более тёплая, у Samsung - более холодная. Кроме того, на S23+ на фото заметно большое количество обработки.
В режиме 50 МП на обоих смартфонах фото получаются разные по цветам и насыщенности. Кроме того, Xiaomi может снимать в этом режиме на телевик, а вот Samsung - лишь на основную камеру.
При 10-кратном и 3-кратном увеличении обработка более «мягкой» получается на Xiaomi и более резкой - на Samsung. Также деталей на S23+ чуть поменьше, чем на 14 Pro.
Портретные снимки при неоновом освещении на Samsung получаются с засветами, а на Xiaomi - слишком контрастными. В помещении при искусственном свете деталей оказывается чуть меньше на S23+ по сравнению с 14 Pro.
Селфи-фото более детализированные получаются вечером на Samsung.
Баз использования ночного режима фото ночью лучше получаются на Xiaomi: на них нет сильных шумов и цвета более правильные. И даже при включении этого режима более качественный снимков выходит на 14 Pro. В то же время на сверхширик ночью делает лучше фотографии именно Samsung S23+.
Вывод
С точки зрения видеосъёмки интереснее оказался Xiaomi 14 Pro.