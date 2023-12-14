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11:15, 14 декабря 2023
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Правда ли, что OnePlus 12 "более титановый", чем iPhone 15 Pro

На YouTube-канале JerryRigEverything выяснили, действительно ли титана в новом гибком OnePlus 12 больше, чем у iPhone 15 Pro.

JerryRigEverything

JerryRigEverything

Для того чтобы найти титан и углеродное волокно в OnePlus 12, ведущий YouTube-канала JerryRigEverything сначала снял у него большой дисплей. И под ним действительно оказалось углеродное волокно.

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

Когда эксперт снял второй дисплей и заднюю панель с блоком камер, под ними оказалось примерно 80 винтиков. Все их нужно было открутить, чтобы попасть внутрь смартфона.

Однако оказалось, что в итоге титан использует компания OnePlus только для создания винтиков, скрепляющих между собой две части экрана. И всего таких винтиков - девять.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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