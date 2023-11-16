Правда ли, что Samsung S23 FE и A54 - это почти один и тот же смартфон
В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru сравнили Samsung S23 FE и A54 по характеристикам и в работе. Насколько сильно эти смартфоны похожи?
Quke.ru
Samsung Galaxy A54 5G и Galaxy S23 FE - два схожих телефона. Но второй из них стоит значительно дороже. Так есть ли смысл переплачивать?
Внешний вид у этих смартфонов практически одинаковый. Оба устройства защищены от влаги, но A54 - по стандарту IP67, S23 FE - IP68. Также S23 FE поддерживает беспроводную зарядку на 15 Вт, а у А54 этой функции нет.
Характеристики дисплеев у телефонов почти одинаковые: это 6,4 дюйма диагональ, AMOLED, Full HD и частота обновления 120 Гц, только яркость немного выше (до 1400 нит по сравнению с 1000 нит) у S23 FE.
Процессор на S23 FE стоит Exynos 2200 (8 ГБ ОЗУ), на A54 - Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ). Ну и работает более дорогая модель, естественно, гораздо быстрее.
По автономности же лучше себя показывает A54. Его хватает на 1,5 дня, а S23 FE - максимум до конца дня. Скорость зарядки у обоих смартфонов одинаковая: 1,5 часа до 100%.
По части селфи-камеры разницы между А54 и S23 FE особой нет. Разве что видео будет постабильнее на S23 FE. Основная камера в обоих телефонах имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Также отличаются друг от друга устройства тем, что третий модуль камеры у одного - это макро на 5 МП (А54), у другого - трёхкратное оптическое приближение (8 МП, S23 FE).
В целом камеры у S23 FE лучше, чем у А54, но несильно. С фото вы можете ознакомиться выше.
Вывод
А54 и S23 FE абсолютно идентичны внешне. Кажется, что эти смартфоны просто рассчитаны на разный бюджет. Из них во многом лучше Galaxy S23 FE: он мощнее, у него более удачные камеры. Но есть ли смысл переплачивать за него - это большой вопрос.