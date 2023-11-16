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06:45, 16 ноября 2023
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Правда ли, что Samsung S23 FE и A54 - это почти один и тот же смартфон

В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru сравнили Samsung S23 FE и A54 по характеристикам и в работе. Насколько сильно эти смартфоны похожи?

Quke.ru

Quke.ru

Samsung Galaxy A54 5G и Galaxy S23 FE - два схожих телефона. Но второй из них стоит значительно дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

Внешний вид у этих смартфонов практически одинаковый. Оба устройства защищены от влаги, но A54 - по стандарту IP67, S23 FE - IP68. Также S23 FE поддерживает беспроводную зарядку на 15 Вт, а у А54 этой функции нет.

Характеристики дисплеев у телефонов почти одинаковые: это 6,4 дюйма диагональ, AMOLED, Full HD и частота обновления 120 Гц, только яркость немного выше (до 1400 нит по сравнению с 1000 нит) у S23 FE.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Процессор на S23 FE стоит Exynos 2200 (8 ГБ ОЗУ), на A54 - Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ). Ну и работает более дорогая модель, естественно, гораздо быстрее.

По автономности же лучше себя показывает A54. Его хватает на 1,5 дня, а S23 FE - максимум до конца дня. Скорость зарядки у обоих смартфонов одинаковая: 1,5 часа до 100%.

По части селфи-камеры разницы между А54 и S23 FE особой нет. Разве что видео будет постабильнее на S23 FE. Основная камера в обоих телефонах имеет разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию. Также отличаются друг от друга устройства тем, что третий модуль камеры у одного - это макро на 5 МП (А54), у другого - трёхкратное оптическое приближение (8 МП, S23 FE).

В целом камеры у S23 FE лучше, чем у А54, но несильно. С фото вы можете ознакомиться выше.

Вывод

А54 и S23 FE абсолютно идентичны внешне. Кажется, что эти смартфоны просто рассчитаны на разный бюджет. Из них во многом лучше Galaxy S23 FE: он мощнее, у него более удачные камеры. Но есть ли смысл переплачивать за него - это большой вопрос.

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