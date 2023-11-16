Правда ли, что Samsung S23 FE и A54 - это почти один и тот же смартфон

Samsung Galaxy A54 5G и Galaxy S23 FE - два схожих телефона. Но второй из них стоит значительно дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

Внешний вид у этих смартфонов практически одинаковый. Оба устройства защищены от влаги, но A54 - по стандарту IP67, S23 FE - IP68. Также S23 FE поддерживает беспроводную зарядку на 15 Вт, а у А54 этой функции нет.

Характеристики дисплеев у телефонов почти одинаковые: это 6,4 дюйма диагональ, AMOLED, Full HD и частота обновления 120 Гц, только яркость немного выше (до 1400 нит по сравнению с 1000 нит) у S23 FE.