Правда ли, что у самого дорогого Xiaomi камеры лучше, чем у iPhone 15 Pro Max
Эксперт YouTube-канала The Tech Phenomena выяснил, сильно ли отличаются друг от друга по камерам iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 13 Ultra.
The Tech Phenomena
На дневных фото, сделанных на основную камеру, у iPhone очень реалистичные цвета, однако иногда он перебарщивает с контрастностью. Ещё одна проблема iPhone 15 Pro Max заключается в том, что вы на него не можете снимать близко объекты на основной модуль. У Xiaomi 13 Ultra этой проблемы нет. Более того, на этом смартфоне вы даже можете вручную менять диафрагму.
У Xiaomi 13 Ultra стал по сравнению с предшественником гораздо лучше динамический диапазон при съёмке на широкоугольную камеру. При этом iPhone 15 Pro Max может на этот модуль снимать объект близко, а Xiaomi — нет.
При использовании зума оба смартфона показывают потрясающие результаты. Только у iPhone оттенки на фото более тёплые, а у Xiaomi — более холодные и контрастные.
Фото в максимальном разрешении что у Xiaomi, что у iPhone получаются очень близкими по качеству.
Селфи-фото значительно лучше получаются на iPhone 15 Pro Max. Что касается портретов, то смартфон Apple тоже вырывается вперёд по этому пункту. У него лучше цветопередача и контрастность, гораздо больше деталей на снимках.
Вывод
Xiaomi 13 Ultra действительно получил большое количество улучшений. В том числе режимы Leica Authentic, Leica Vibrant. Но его слабое место — это фронтальная камера.