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16:30, 21 декабря 2023
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Правда ли, что у самого дорогого Xiaomi камеры лучше, чем у iPhone 15 Pro Max

Эксперт YouTube-канала The Tech Phenomena выяснил, сильно ли отличаются друг от друга по камерам iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 13 Ultra.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

На дневных фото, сделанных на основную камеру, у iPhone очень реалистичные цвета, однако иногда он перебарщивает с контрастностью. Ещё одна проблема iPhone 15 Pro Max заключается в том, что вы на него не можете снимать близко объекты на основной модуль. У Xiaomi 13 Ultra этой проблемы нет. Более того, на этом смартфоне вы даже можете вручную менять диафрагму.

У Xiaomi 13 Ultra стал по сравнению с предшественником гораздо лучше динамический диапазон при съёмке на широкоугольную камеру. При этом iPhone 15 Pro Max может на этот модуль снимать объект близко, а Xiaomi — нет.

При использовании зума оба смартфона показывают потрясающие результаты. Только у iPhone оттенки на фото более тёплые, а у Xiaomi — более холодные и контрастные.

Фото в максимальном разрешении что у Xiaomi, что у iPhone получаются очень близкими по качеству.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Селфи-фото значительно лучше получаются на iPhone 15 Pro Max. Что касается портретов, то смартфон Apple тоже вырывается вперёд по этому пункту. У него лучше цветопередача и контрастность, гораздо больше деталей на снимках.

Вывод

Xiaomi 13 Ultra действительно получил большое количество улучшений. В том числе режимы Leica Authentic, Leica Vibrant. Но его слабое место — это фронтальная камера.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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