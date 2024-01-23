Телефоны
Опубликовано 23 января 2024, 00:45
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Правда ли, что у старшего смартфона Vivo камера лучше, чем в Samsung S23 Ultra

Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena сравнил снимки, сделанные в разных условиях на Vivo X100 Pro и Samsung S23 Ultra.
The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Vivo X100 Pro в отличие от S23 Ultra позволяет делать фото c разными цветовыми профилями. Например, это Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured. Примеры снимков — ниже.

Макроснимки по качеству у X100 Pro оказываются заметно лучше, чем у Samsung. При использования зума (при 10-кратном увеличении) разницы между фотографиями вы особо не заметите.

На селфи-фото видно, что HDR работает гораздо лучше на Vivo X100 Pro. Однако в портретном режиме иногда Vivo хуже обрабатывает края объекта. Ночные снимки на фронтальную камеру более приятными кажутся на Samsung.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

В ночном режиме почему-то S23 Ultra фотографирует ужасно по сравнению с Vivo X100 Pro. Та же ситуация со снимком Луны: он получился более детализированным на Vivo.

Вывод

Как выяснилось, у S23 Ultra есть немало недочётов в камере. Это видно в сравнении с Vivo X100 Pro, которые часто делает более качественные снимки.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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