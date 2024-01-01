Правда ли, что Vivo X100 Pro уже превзошёл iPhone 15 Pro Max по камере и другим характеристикам
В одном из выпусков на YouTube-канале Mobiltelefon.ru эксперт протестировал Vivo X100 Pro в работе и выяснил, лучше ли он, чем iPhone 15 Pro Max.
Mobiltelefon.ru
Vivo X100 Pro — это первый в мире смартфон на MediaTek Dimensity 9300. Причём по камерам зачастую в сравнении с Vivo X90 Pro Plus и iPhone 15 Pro Max показывает себя новинка очень даже неплохо.
Характеристики Vivo X100 Pro вы можете увидеть ниже. Комплектация у смартфона хорошая. Это кабель, зарядка на 100 Вт, документация, иголка, защитная плёнка сразу же на экране, силиконовый чехол.
Сканер отпечатков пальца у Vivo X100 Pro оптический, и он по скорости и точности всё же уступает ультразвуковому у Vivo X90 Pro+.
Кроме того, производитель сделал теперь так, что все приложения на Vivo X100 Pro работают с частотой обновления 120 Гц. Что касается тача в 300 Гц, то выставлять эту частоту вам придётся вручную при необходимости.
Работает смартфон на Dimensity 9300. Из вариантов памяти вам доступно 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512/1024 ГБ внутренней памяти. Во время игры у Vivo X100 Pro не снижается яркость из-за нагрева, как у Xiaomi или iPhone, не снижается FPS до 60, он не греется сильно и не разряжает батарею.
Основная камера у X100 Pro имеет тройной модуль. Это основной объектив на 50 МП, ширик на 50 МП и телевик тоже на 50 МП. Фронтальная камера отличается разрешением 32 МП.
Ночью динамический диапазон у Vivo X100 Pro оказывается лучше, чем на iPhone, а вот баланс белого хуже. Селфи-фото получаются на iPhone тоже с большим количеством деталей, нежели на Vivo. Портретные фотографии на Vivo X100 Pro выходят более плоскими по сравнению с Vivo X90 Pro Plus и iPhone 15 Pro Max. Со всеми примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
В целом Vivo X100 Pro с точки зрения фото является универсальным устройством. Временами он оказывается то лучше, то хуже, чем iPhone. Также вам доступны три режима съёмки: яркий, текстурированный, естественный.
Что касается видеосъёмки, то Vivo X100 Pro претендует на звание лучшего среди Android-смартфонов.
Вывод
Компания Vivo в очередной раз доказала, что делает одни из лучших смартфонов. И чип MediaTek Dimensity 9300 тоже очень радует. Хотя менять Vivo X90 Pro Plus на X100 Pro особого смысла нет.