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18:00, 01 января 2024
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Правда ли, что Vivo X100 Pro уже превзошёл iPhone 15 Pro Max по камере и другим характеристикам

В одном из выпусков на YouTube-канале Mobiltelefon.ru эксперт протестировал Vivo X100 Pro в работе и выяснил, лучше ли он, чем iPhone 15 Pro Max.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Vivo X100 Pro — это первый в мире смартфон на MediaTek Dimensity 9300. Причём по камерам зачастую в сравнении с Vivo X90 Pro Plus и iPhone 15 Pro Max показывает себя новинка очень даже неплохо.

Характеристики Vivo X100 Pro вы можете увидеть ниже. Комплектация у смартфона хорошая. Это кабель, зарядка на 100 Вт, документация, иголка, защитная плёнка сразу же на экране, силиконовый чехол.

Сканер отпечатков пальца у Vivo X100 Pro оптический, и он по скорости и точности всё же уступает ультразвуковому у Vivo X90 Pro+.

Кроме того, производитель сделал теперь так, что все приложения на Vivo X100 Pro работают с частотой обновления 120 Гц. Что касается тача в 300 Гц, то выставлять эту частоту вам придётся вручную при необходимости.

Работает смартфон на Dimensity 9300. Из вариантов памяти вам доступно 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512/1024 ГБ внутренней памяти. Во время игры у Vivo X100 Pro не снижается яркость из-за нагрева, как у Xiaomi или iPhone, не снижается FPS до 60, он не греется сильно и не разряжает батарею.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Основная камера у X100 Pro имеет тройной модуль. Это основной объектив на 50 МП, ширик на 50 МП и телевик тоже на 50 МП. Фронтальная камера отличается разрешением 32 МП.

Ночью динамический диапазон у Vivo X100 Pro оказывается лучше, чем на iPhone, а вот баланс белого хуже. Селфи-фото получаются на iPhone тоже с большим количеством деталей, нежели на Vivo. Портретные фотографии на Vivo X100 Pro выходят более плоскими по сравнению с Vivo X90 Pro Plus и iPhone 15 Pro Max. Со всеми примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

В целом Vivo X100 Pro с точки зрения фото является универсальным устройством. Временами он оказывается то лучше, то хуже, чем iPhone. Также вам доступны три режима съёмки: яркий, текстурированный, естественный.

Что касается видеосъёмки, то Vivo X100 Pro претендует на звание лучшего среди Android-смартфонов.

Вывод

Компания Vivo в очередной раз доказала, что делает одни из лучших смартфонов. И чип MediaTek Dimensity 9300 тоже очень радует. Хотя менять Vivo X90 Pro Plus на X100 Pro особого смысла нет.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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