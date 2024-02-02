Представлен кнопочный 5G-смартфон с восьмиядерным процессором и камерой в стиле Huawei
ITHome
Этот уникальный аппарат оснащен восьмиядерным процессором, поддерживает сети пятого поколения и имеет 3.5-дюймовый сенсорный экран.
Размеры устройства составляют 146 x 61.5 x 12.5 мм при весе в 176 граммов, а его корпус выполнен в элегантном золотом цвете с традиционной цифровой клавиатурой.
Golden Century Y60 позиционируется как телефон для пожилых людей, предлагая удобный интерфейс с возможностью переключения на упрощенный режим с крупными иконками и текстом.
Устройство работает на операционной системе CoolOS 3.0, основанной на Android, и предлагает функции, такие как голосовой помощник с ИИ, кнопку экстренного вызова SOS, фонарик, громкий динамик и объявление входящих звонков голосом.
Смартфон оборудован аккумулятором на 3100 мАч, обеспечивающим от 5 до 7 дней работы в режиме ожидания. Также новинка заряжается по USB-C порту.