Представлен кнопочный 5G-смартфон с восьмиядерным процессором и камерой в стиле Huawei

Этот уникальный аппарат оснащен восьмиядерным процессором, поддерживает сети пятого поколения и имеет 3.5-дюймовый сенсорный экран.

Размеры устройства составляют 146 x 61.5 x 12.5 мм при весе в 176 граммов, а его корпус выполнен в элегантном золотом цвете с традиционной цифровой клавиатурой.

Golden Century Y60 позиционируется как телефон для пожилых людей, предлагая удобный интерфейс с возможностью переключения на упрощенный режим с крупными иконками и текстом.