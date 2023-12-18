Представлен недорогой смартфон Honor X8b с 50-мегапиксельной селфи-камерой и до 512 ГБ памяти

Новинка является улучшенной версией Honor X8, выпущенного в марте 2023 года. В отличие от предшественника, X8b оснащен AMOLED-дисплеем и улучшенными камерами.

Свежая модель получила 6,7-дюймовый AMOLED-экран с FullHD+ разрешением, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 2000 нит.

Смартфон работает на Android 14 и пользовательском интерфейсе Magic OS 7.2, который поддерживает функцию уведомлений Magic Capsule.

В вытянутом вырезе на экране расположена 50-мегапиксельная селфи-камера со вспышкой. На задней панели устройства находится основная камера на 108 Мп, ультраширокоугольный объектив на 5 Мп и макро-камера на 2 Мп.

Внутри Honor X8b работает процессор Snapdragon 680. Смартфон также оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Новинка предлагается в нескольких конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ или 8/512 ГБ. К другим особенностям относятся поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, порт USB-C и боковой датчик отпечатков пальцев.

Стартовая цена Honor X8b составляет около $240.