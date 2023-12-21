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19:30, 21 декабря 2023
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Представлен шоколадный iPhone 15 Pro Max по цене настоящего смартфона Apple

Популярный бренд Caviar, специализирующийся на роскошных кастомизированных гаджетах Apple и Samsung, представил нечто особенное — шоколадный iPhone 15 Pro Max.

Gizmochina

Gizmochina

Этот уникальный продукт вдохновлен недавно вышедшим фильмом Wonka с Тимоти Шаламе в главной роли.

Свежепредставленный iPhone 15 Pro Max — это не обычный смартфон, а полностью съедобный шоколадный батончик, изготовленный из натурального шоколада и покрытый 23-каратным съедобным золотом.

Цена такого шоколадного iPhone составляет $1100, что удивительно близко к стоимости стандартного iPhone 15 Pro Max с 256 ГБ памяти.

В составе съедобного золота используется добавка E175, которая является полностью безопасной, гипоаллергенной и химически нейтральной.

Вкус телефона описывается как сочетание миндального печенья с кремовыми нотками, оставляющий пряный послевкусие на протяжении примерно 30 секунд.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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