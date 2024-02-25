Центральным элементом Xiaomi 14 Ultra, несомненно, является его впечатляющая система камер. Благодаря 1-дюймовому основному сенсору, самому большому из доступных сегодня в смартфонах, 14 Ultra обещает исключительную производительность в условиях низкой освещенности и потрясающее качество снимков. Это перекликается с хорошо принятым Xiaomi 13 Ultra 2023 года, предлагая знакомый, но мощный опыт фотографирования.

Четырехкамерная система включает в себя вышеупомянутый 1-дюймовый 50-Мп сенсор Sony с объективом Leica, а также три дополнительные 50-Мп камеры: ультразум и два телеобъектива с 3,2- и 5-кратным зумом. Как и предшественник, 14 Ultra предлагает чехол для камеры, превращающий ваш телефон в специализированную камеру.

Помимо фотографического мастерства, Xiaomi 14 Ultra может похвастаться 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200×1440 и пиковой яркостью 3000 нит.

Устройство оснащено новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Батарея емкостью 5300 мАч поддерживает работу устройства, дополненную быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. Телефон имеет алюминиевую рамку, есть и титановый вариант.

Несмотря на впечатляющие характеристики, глобальная доступность Xiaomi 14 Ultra остается под вопросом. Xiaomi часто отдает предпочтение запускам на своем родном рынке в Китае, оставляя международных потребителей в ожидании. В то время как стандартные модели Xiaomi 14 и 14 Pro будут представлены во всем мире на выставке Mobile World Congress 25 февраля, желанная модель Ultra может не последовать этому примеру.