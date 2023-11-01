Приложение Google для Android клеймили вирусом
Смартфоны и планшеты Huawei, Honor и Vivo начали показывать странные предупреждения об «угрозе безопасности», настоятельно рекомендуя удалить приложение Google.
Ferra.ru
Причиной стало обнаружение его как вредоноса «TrojanSMS-PA». При нажатии на опцию «Подробнее», предупреждение утверждает, что приложение было замечено при отправке SMS-сообщений втайне от пользователя.
Текст уведомления гласит: «Это приложение было замечено при отправке SMS втайне, соблазняя пользователей платным контентом для взрослых, скачиванием/установкой приложений втайне или кражей личной информации, что может привести к ущербу имуществу и утечке конфиденциальной информации».
Многие пользователи сообщали о данной проблеме на форумах поддержки Google, Reddit, форумах Huawei и прочих Android-сообществах.
Наши коллеги из BleepingComputer обратились к Google с вопросом, могло ли недавнее обновление приложения вызвать такой всплеск предупреждений о вредоносном ПО.
Представитель Google заявил, что уведомление о безопасности не было активировано Google Play Protect. Он также добавил, что это уведомление, вероятно, исходит от устройств, которое не сертифицировано Play Protect.