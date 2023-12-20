Приложения с вашего Android-смартфона теперь можно удалить не прикасаясь к нему

Новая возможность доступна в свежей версии Play Store 38.8 и поддерживается на всех платформах, включая ПК, Android Auto, смартфоны, телевизоры и устройства на Wear OS.

До сих пор пользователи могли устанавливать приложения на устройства под одним аккаунтом Google, но не могли их удалять.