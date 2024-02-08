Опубликовано 08 февраля 2024, 16:30
1 мин.
Прогноз: количество пользователей 6G достигнет 290 млн к 2030 году
Аналитическая компания Juniper Research опубликовала материал, согласно которому, всего через год после запуска стандарт связи 6G станет настолько популярным, что пользоваться технологией будут сотни миллионов пользователей.
Freepik.com
Так, 6G должен быть запущен в 2029 году: к этому сроку производители смартфонов смогут обеспечить поддержку такой связи. А уже к 2030 году пользоваться новым стандартом будут по меньшей мере 290 млн человек.
Но операторам придётся изрядно поработать над улучшением инфраструктуры и развитием надёжных и стабильных каналов связи. Новая технология потребует серьёзных вложений, в частности, потому, что обеспечивает в 100 раз большую пропускную способность, а также для изучения технологии RIS (Reconfigurable Intelligent Surfaces), которая позволит снизить количество помех.