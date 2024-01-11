Производитель аксессуаров представил для iPhone чехлы из кактусов

Серия чехлов называется Symmetry. Аксессуары имеют твёрдый полимерный каркас, усиленные углы и выступы вокруг блока камер и дисплея, чтобы обеспечить более надёжную защиту от падений и царапин. Сверху чехлы обтянуты мягким материалом с кожаной текстурой и сделаны из сегментов кактуса.

Как заявил производитель, для производства используются только зрелые части опунции, поэтому вреда для растений нет. К тому же для выращивания этих кактусов нужно меньше земли и воды, а также других ресурсов, что делает это производство более лёгким, чем традиционная выделка кожи.

В продаже эти чехлы должны появиться весной 2024 года по цене $60.