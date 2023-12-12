Процессор Google Pixel 6 Pro прожег собственную систему охлаждения

Этот инцидент подчеркивает проблемы с тепловой эффективностью, связанные с SoC Tensor от Google.

Пользователь под ником zybernau на Reddit поделился изображением своего Pixel 6 Pro, на котором виден большой прямоугольный обгоревший участок в районе радиатора.

То есть да, процессор смартфона достиг критических температур. Несмотря на то, что система охлаждения казалась адекватной, недостаточная тепловая эффективность SoC, вероятно, привела к этому инциденту.

Владелец Pixel 6 Pro сообщил, что проблемы с перегревом начались после десятиминутного звонка, хотя возможно, что проблемы проявлялись и раньше.

Пока неизвестно, предложит ли Google замену устройства. Этот случай ставит под сомнение долговечность флагманских устройств, если проблемы с перегревом продолжатся.