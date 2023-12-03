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14:15, 03 декабря 2023
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Qualcomm бросает Samsung? Snapdragon 8 Gen 4 будет собирать TSMC

Как сообщается, компания Qualcomm отказалась от услуг Samsung в пользу TSMC в качестве эксклюзивного производителя для своего долгожданного Snapdragon 8 Gen 4.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Первоначальные предположения намекали на стратегию двойного снабжения, когда оба гиганта внесут свой вклад в создание передового чипсета. Однако предполагаемые опасения Qualcomm по поводу «нестабильных объемов производства» и «консервативной» стратегии развития Samsung привели к такому неожиданному шагу.

Теперь TSMC возьмет на себя бразды правления 3-нм техпроцессом Snapdragon 8 Gen 4. Это критическое решение последовало за успехом Snapdragon 8 Plus Gen 1, который превзошел свой аналог, произведенный Samsung. Поскольку Qualcomm готовится к большому релизу, ставки высоки: Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен процессорными ядрами Oryon.

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