Qualcomm бросает Samsung? Snapdragon 8 Gen 4 будет собирать TSMC

Первоначальные предположения намекали на стратегию двойного снабжения, когда оба гиганта внесут свой вклад в создание передового чипсета. Однако предполагаемые опасения Qualcomm по поводу «нестабильных объемов производства» и «консервативной» стратегии развития Samsung привели к такому неожиданному шагу.

Теперь TSMC возьмет на себя бразды правления 3-нм техпроцессом Snapdragon 8 Gen 4. Это критическое решение последовало за успехом Snapdragon 8 Plus Gen 1, который превзошел свой аналог, произведенный Samsung. Поскольку Qualcomm готовится к большому релизу, ставки высоки: Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен процессорными ядрами Oryon.