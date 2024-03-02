Qualcomm подтвердила выход чипсета Snapdragon 8 Gen 4 в октябре 2024 года

Менеджер отметил, что чипсет получит кастомный CPU Oryon и обновлённую версию нейтронного процессора (NPU). По словам Макгуайра, такая комбинация микросхем является «убийственной».

Макгуайр не раскрыл подробностей, но, по слухам, производством нового CPU для Snapdragon 8 Gen 4 займётся тайваньская TSMC, и это будет чип, выполненный по 3-нм техпроцессу.

Также есть данные, что графический процессор Adreno 830 в Snapdragon 8 Gen 4 набрал на 10% больше баллов, чем чип M2 от Apple в экстремальном стресс-тесте 3DMark Wild Life. Это важно учитывать, потому что M2 предназначен для более крупных и производительных устройств, таких как компьютеры Mac.