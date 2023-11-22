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18:45, 22 ноября 2023
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Работник мастерской показал и отремонтировал поджаренный в микроволновке iPhone 14 Pro

В одном из выпусков на YouTube-канале Phone Repair Guru эксперт рассказал, какие именно компоненты могут выйти из строя у iPhone 14 Pro, который в течение 30-60 секунд держали в микроволновой печи.

Phone Repair Guru

Phone Repair Guru

Часть пластика у iPhone 14 Pro после пребывания в микроволновке расплавилась. Поэтому корпус пришлось полностью менять. Дисплей тоже был сломан.

После того как эксперт снял экран, оказалось, что у смартфона сгорели порт зарядки, вибромоторчик Taptic, динамики.

Phone Repair Guru

Phone Repair Guru

Тем не менее материнская плата всё-таки не сгорела. Это значит, что заменить другие компоненты и починить телефон вполне реально. Но возникла ещё одна проблема: телефон через какое-то время после запуска стал автоматически выключаться и перезагружаться.

Увидеть всё в динамике вы можете ниже на видео.

По итогу сотрудник мастерской просто взял корпус другого iPhone 14 Pro и установил в него все «живые» компоненты из старого корпуса. Благодаря этому и удалось починить телефон.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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