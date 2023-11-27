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06:45, 27 ноября 2023
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Расхваленный процессор Dimensity 9300 разочаровал при стресс-тестировании

Недавно проведенное стресс-тестирование процессора MediaTek Dimensity 9300 выявило значительное снижение его производительности.

Wccftech

Wccftech

В ходе теста, проведенного Sahil Karoul, было обнаружено, что чип теряет до 46% мощности из-за теплового ограничения (thermal throttling).

Dimensity 9300 отличается от своих конкурентов, таких как Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro, отсутствием энергоэффективных ядер. Это обеспечивает высокую общую производительность, но в ущерб энергопотреблению и тепловому управлению.

Во время стресс-теста, который нагружает 8-ядерный процессор до 100 потоков, одно из ядер снизило свою частоту до 0.60 ГГц, а остальные — до 1.20 и 1.50 ГГц. Это значительно ниже максимальной частоты 3.25 ГГц для Cortex-X4, которая является частью этого чипсета.

Такие результаты вызывают вопросы о стратегии MediaTek в отношении их флагманского SoC. Несмотря на то, что Dimensity 9300 производится на энергоэффективном процессе TSMC N4P, отсутствие низкоэнергетических ядер приводит к более высокому энергопотреблению по сравнению с конкурентами.

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