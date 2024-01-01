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21:00, 01 января 2024
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Размеры таинственного Samsung Galaxy S24 Ultra Mini сравнили с iPhone 15 Pro Max

Популярный инсайдер Ice Universe поделился рендерами предполагаемого Samsung Galaxy S24 Ultra Mini, демонстрируя, как может выглядеть этот компактный смартфон.

Twitter

Twitter

По его данным, устройство получит 6.2-дюймовый дисплей, что делает его заметно меньше того же iPhone 15 Pro Max, имеющего 6.7-дюймовый экран.

На представленных изображениях видно, что Galaxy S24 Ultra Mini сохраняет стильный и современный дизайн, характерный для флагманских моделей Samsung.

Ожидается, что, за исключением размера экрана и емкости аккумулятора, характеристики «крошки» будут идентичны более крупной модели.

Samsung Galaxy S24 Ultra Mini, как предполагается, будет конкурировать с iPhone 15 Pro или уже iPhone 16 Pro.

Отметим, что неизвестным остается срок анонса устройства — покажут ли его вместе с полноценным Galaxy S24 Ultra или же для компакта проведут отдельную презентацию.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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