Размеры таинственного Samsung Galaxy S24 Ultra Mini сравнили с iPhone 15 Pro Max
Популярный инсайдер Ice Universe поделился рендерами предполагаемого Samsung Galaxy S24 Ultra Mini, демонстрируя, как может выглядеть этот компактный смартфон.
По его данным, устройство получит 6.2-дюймовый дисплей, что делает его заметно меньше того же iPhone 15 Pro Max, имеющего 6.7-дюймовый экран.
На представленных изображениях видно, что Galaxy S24 Ultra Mini сохраняет стильный и современный дизайн, характерный для флагманских моделей Samsung.
Ожидается, что, за исключением размера экрана и емкости аккумулятора, характеристики «крошки» будут идентичны более крупной модели.
Samsung Galaxy S24 Ultra Mini, как предполагается, будет конкурировать с iPhone 15 Pro или уже iPhone 16 Pro.
Отметим, что неизвестным остается срок анонса устройства — покажут ли его вместе с полноценным Galaxy S24 Ultra или же для компакта проведут отдельную презентацию.