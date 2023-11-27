Разочарования не избежать: деревянная задняя крышка OnePlus 12 оказалась с нюансом

Однако, как выяснилось, речь идет не о настоящей деревянной панели, а о стильном чехле с подобным дизайном.

Эван Бласс, известный своими точными утечками, раскрыл новые детали, опубликовав рендеры смартфона. Он подтвердил, что вместо деревянной задней крышки, OnePlus 12 получит специальный чехол с аналогичным внешним видом. Кроме того, будут доступны и другие варианты чехлов.