Разочарования не избежать: деревянная задняя крышка OnePlus 12 оказалась с нюансом
В преддверии официального анонса OnePlus 12, который состоится 5 декабря, в сети появилась информация, которая может разочаровать поклонников бренда.
Ранее появившиеся слухи о деревянной задней крышке нового флагмана оказались не совсем точными.
Инсайдер Digital Chat Station в ноябре представил миру фотографию, на которой была запечатлена задняя часть OnePlus 12 с элегантным деревянным оформлением. Это вызвало немалый интерес среди фанатов и экспертов.
Однако, как выяснилось, речь идет не о настоящей деревянной панели, а о стильном чехле с подобным дизайном.
Эван Бласс, известный своими точными утечками, раскрыл новые детали, опубликовав рендеры смартфона. Он подтвердил, что вместо деревянной задней крышки, OnePlus 12 получит специальный чехол с аналогичным внешним видом. Кроме того, будут доступны и другие варианты чехлов.