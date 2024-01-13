Realme 12 Pro и 12 Pro+ с необычным дизайном представят уже 31 января. Есть живые фото новинок
Realme готовится к запуску своих новых смартфонов серии Realme 12 Pro, которые будут официально анонсированы 31 января в Индии.
Gizmochina
Realme 12 Pro будет предлагаться в трех вариантах: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цветовые варианты включают Submarine Blue и Navigator Beige.
В то же время Realme 12 Pro+ 5G будет доступен лишь в двух версиях: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, с тремя цветовыми вариантами: Submarine Blue, Navigator Beige и Explorer Red.
Realme официально подтвердила, что серия Realme 12 Pro будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS).
Realme 12 Pro+ получит 64-мегапиксельную перископическую телефотокамеру OV64B, предлагающую 3-кратный оптический зум, 6-кратный зум без потерь и 120-кратный цифровой зум.
Оба модели также оснащены 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Pro-модель может иметь 32-мегапиксельную телефотокамеру Sony IMX709 с 2-кратным оптическим зумом.
Для селфи в Realme 12 Pro и Pro+ могут быть установлены 16-мегапиксельная и 32-мегапиксельная фронтальные камеры соответственно. Кроме того, новинки, как сообщается, работают на чипсетах Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2.