Realme 12 Pro и 12 Pro+ с необычным дизайном представят уже 31 января. Есть живые фото новинок

Realme 12 Pro будет предлагаться в трех вариантах: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цветовые варианты включают Submarine Blue и Navigator Beige.

В то же время Realme 12 Pro+ 5G будет доступен лишь в двух версиях: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, с тремя цветовыми вариантами: Submarine Blue, Navigator Beige и Explorer Red.

Realme официально подтвердила, что серия Realme 12 Pro будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS).