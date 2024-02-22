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Опубликовано 22 февраля 2024, 09:00
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Red Magic 9 Pro — самый мощный смартфон, но лучше не покупайте его

На YouTube-канале BIG GEEK рассказали, почему Red Magic 9 Pro всё-таки будет плохой заменой популярным флагманам Apple и Samsung.
BIG GEEK

BIG GEEK

Комплект Red Magic 9 Pro включает чехол, кабель, блок питания на 80 Вт. Внешне выглядит смартфон очень круто. У него сбоку есть подсветка, кнопка для перехода в игровой режим, вентиляционное отверстие для охлаждения. При этом влагозащиты нет. Задняя панель у новинки сделана из стекла, поэтому аппарат скатывается с любой гладкой поверхности.

Экран у Red Magic 9 Pro имеет диагональ 6,8 дюйма, матрицу AMOLED, частоту обновления 120 Гц. Вопросов по этой части к смартфону нет вообще никаких.

Из «железа» стоит Snapdragon 8 Gen 3. Он набирает больше 2 миллионов баллов в AnTuTu. Естественно, на смартфоне есть различные игровые «фишки» типа игрового режима. Тактильные триггеры тоже настраиваются и работают отлично.

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

BIG GEEK

При этом у блогера возникли вопросы к оболочке смартфона. Она имеет много ненужного софта, различные анимации, которые тормозят работу устройства. Кроме того, при покупке китайской версии вы даже не сможете установить русский язык в настройках. Точнее, он сам по себе выбирается, но в системе ничего не меняется от этого. Google-сервисы в настройках включаются, но вот Play Market от этого не появляется и его нужно устанавливать отдельно.

Также у Red Magic 9 Pro не очень хороший сканер отпечатков. Он либо не сканирует, когда надо, либо в целом работает медленно.

Хуже всего то, что на смартфоне есть помощник, который только вредит. Он спамит уведомлениями постоянно, а отключить его нельзя. И это далеко не единственная проблема этого устройства.

Камеры на Red Magic 9 Pro очень и очень посредственные. Главных их плюс в том, что они не выпирают из корпуса. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Кроме того, Red Magic 9 Pro оснащён аккумулятором на 6500 мА*ч. При установке частоты обновления 120 Гц, максимальной производительности смартфон выдаёт 7,5 часов работы экрана и ещё 16 часов выключенного. Поэтому если вы не будете включать производительный режим и не станете играть целыми днями, то на двое суток вам Red Magic 9 Pro хватит. До 100% заряжается он за 35 минут.

Вывод

Покупая Red Magic 9 Pro, вы получите топовую производительность, большую батарею, кулер с подсветкой, сенсорные триггеры. Но всё же вместо него лучше посмотреть что-нибудь другое.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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