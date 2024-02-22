При этом у блогера возникли вопросы к оболочке смартфона. Она имеет много ненужного софта, различные анимации, которые тормозят работу устройства. Кроме того, при покупке китайской версии вы даже не сможете установить русский язык в настройках. Точнее, он сам по себе выбирается, но в системе ничего не меняется от этого. Google-сервисы в настройках включаются, но вот Play Market от этого не появляется и его нужно устанавливать отдельно.

Также у Red Magic 9 Pro не очень хороший сканер отпечатков. Он либо не сканирует, когда надо, либо в целом работает медленно.

Хуже всего то, что на смартфоне есть помощник, который только вредит. Он спамит уведомлениями постоянно, а отключить его нельзя. И это далеко не единственная проблема этого устройства.

Камеры на Red Magic 9 Pro очень и очень посредственные. Главных их плюс в том, что они не выпирают из корпуса. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Кроме того, Red Magic 9 Pro оснащён аккумулятором на 6500 мА*ч. При установке частоты обновления 120 Гц, максимальной производительности смартфон выдаёт 7,5 часов работы экрана и ещё 16 часов выключенного. Поэтому если вы не будете включать производительный режим и не станете играть целыми днями, то на двое суток вам Red Magic 9 Pro хватит. До 100% заряжается он за 35 минут.

Вывод

Покупая Red Magic 9 Pro, вы получите топовую производительность, большую батарею, кулер с подсветкой, сенсорные триггеры. Но всё же вместо него лучше посмотреть что-нибудь другое.