Samsung будет более честно считать память в своих смартфонах

Это изменение, направленное на уменьшение путаницы у пользователей, предполагает переход от традиционной двоичной системы к системе Base 10 для расчета размера файлов и объема памяти устройства.

Ранее возникло недоразумение, когда в сообщениях ошибочно утверждалось, что программное обеспечение One UI компании Samsung занимает более 30 ГБ пространства на устройстве.

Ошибка была вызвана различием в способах вычисления двоичного кода и Base 10 для системных файлов в приложении Samsung «Мои файлы», в результате чего пользователи решали, что софт корейского гиганта занимает заметно больше места, чем у конкурентов.

С новым обновлением, One UI будет рассчитывать 1 ГБ как 1000 x 1000 x 1000 байт, что отличается от предыдущего метода, при котором 1 ГБ рассчитывался как 1024 x 1024 x 1024 байт.

Благодаря этому изменению, все устройства Galaxy под управлением Android 14 и One UI 6 будут более точно отображать объем памяти, используемый системными файлами.