Samsung будет отдельно продавать ИИ-функции, уже включенные в флагманы Galaxy S24

Это может стать новым этапом в монетизации мобильных технологий, но вызвать вопросы у потребителей.

Новые процессоры, такие как Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивают поддержку генеративного ИИ на устройствах, но точная модель использования этих функций до сих пор остается неясной.

Подписная модель предполагает, что пользователи будут платить за доступ к ИИ-возможностям, которые ранее предполагалось предоставлять бесплатно.

Эта новость может вызвать разочарование среди поклонников бренда, особенно тех, кто ожидал, что такие функции будут включены в стоимость флагмана без дополнительных платежей.

Возможно, Samsung рассмотрит запуск подписки только в определенных рынках, где пользователи готовы платить за дополнительные услуги, что может привести к негативной реакции в других регионах.

Пока что неясно, как именно будет реализована эта идея, но с учетом того, что серия Galaxy S24 должна выйти 17 января 2024 года, мы будем внимательно следить за всеми новостями. До тех пор остается только догадываться о том, какие новшества принесет новый флагман Samsung.