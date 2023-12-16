Samsung добавит ИИ в клавиатуру смартфонов с оболочкой One UI 6.1

Пока это инсайдерская информация. Но уже сейчас известно, что участники внутреннего тестирования видят на клавиатуре устройств с One UI 6.1 новый значок ИИ.

Технология ни у кого не заимствованная, помогает модулировать текст в соответствии с выбранным тоном. Tо есть, можно выбрать разговорный, деловой, оригинальный, профессиональный, социальный, вежливый, остроумный, эмоциональный и прочий тон текста. Кроме того, прямо в клавиатуре текст по ходу набора можно переводить на несколько языков.

Предположительно, этот функционал стартует в моделях Galaxy S24, которые будут запущены в начале следующего года. Если говорить о других функциях ИИ, то должны быть реализованы адаптивная защита батареи, портреты экрана блокировки и прочие.