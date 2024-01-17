Samsung Galaxy A05 против A05s: в чём отличие и какой лучше

Комплектация у Samsung Galaxy A05 или A05s одинаковая. Помимо собственно телефона, вы получаете только кабель.

У Galaxy A05s есть сканер отпечатка, встроенный в кнопку блокировки. Этой функции нет вообще у Galaxy A05.

Дисплей у A05s чётче за счёт большего разрешения: 1080p вместо 720p у A05. Также у версии A05s ярче цвета, больше частота обновления (90 Гц, а не 60 Гц).

Смартфон Galaxy A05 работает на процессоре MediaTek Helio G85, тогда как A05s - на Snapdragon 680. Однако в играх, на удивление, лучше себя показывает A05 за счёт хорошей оптимизации.