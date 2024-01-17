Samsung Galaxy A05 против A05s: в чём отличие и какой лучше
Valor Reviews
Комплектация у Samsung Galaxy A05 или A05s одинаковая. Помимо собственно телефона, вы получаете только кабель.
У Galaxy A05s есть сканер отпечатка, встроенный в кнопку блокировки. Этой функции нет вообще у Galaxy A05.
Дисплей у A05s чётче за счёт большего разрешения: 1080p вместо 720p у A05. Также у версии A05s ярче цвета, больше частота обновления (90 Гц, а не 60 Гц).
Смартфон Galaxy A05 работает на процессоре MediaTek Helio G85, тогда как A05s - на Snapdragon 680. Однако в играх, на удивление, лучше себя показывает A05 за счёт хорошей оптимизации.
Фронтальная камера у А05 имеет разрешение 8 МП, у А05s - 13 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Основной объектив у А05 обладает разрешением 50 МП, есть у него и датчик глубины резкости на 2 МП. Основная камера у А05s тоже имеет 50 МП, но смартфон может ещё похвастаться наличием датчика глубины резкости на 2 МП и макро на 2 МП.
Ёмкость аккумулятора в обоих случаях - 5000 мА*ч. Мощность зарядки тоже одна и та же - 25 Вт. Однако A05s полностью заряжается за 1 час 21 минуту, А05 - за 2 часа 7 минут.
Вывод
Немного странно, что Samsung Galaxy А05s стоит дороже, чем А05, но делает фото хуже по качеству. Однако по производительности он всё же лучше и заряжается быстрее. Тем не менее, по мнению эксперта, лучше всё-таки сэкономить и купить А05, так как в целом разница между ним и более продвинутой моделью очень незначительная.