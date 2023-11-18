Samsung Galaxy S24 получит ярлык экрана блокировки с прямым доступом к камере Instagram*

Таинственное всплывающее окно дразнит пользователей сообщением: «Получите доступ к Instagram*-камере с экрана блокировки». Хотя подробности пока не разглашаются, потенциальным преимуществом является возможность быстро просматривать новые посты или истории без полной разблокировки устройства.

Это интригующее партнерство - не первый опыт Samsung с Instagram*. В прошлом серия Galaxy S10 могла похвастаться эксклюзивным режимом в собственном приложении камеры, позволяющим пользователям легко загружать сторисы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена