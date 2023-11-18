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03:00, 18 ноября 2023
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Samsung Galaxy S24 получит ярлык экрана блокировки с прямым доступом к камере Instagram*

По сообщениям, компания Samsung совместно с Instagram* готовит «геймчейнджер» для своей грядущей серии Galaxy S24. Пользователь Twitter Алессандро Палуцци обнаружил скрытое всплывающее окно в приложении Instagram*, намекающее на уникальную функцию, предназначенную для Galaxy S24: пользователи получат прямой доступ к Instagram*-камере прямо с экрана блокировки.

Zana Latif

Zana Latif

Таинственное всплывающее окно дразнит пользователей сообщением: «Получите доступ к Instagram*-камере с экрана блокировки». Хотя подробности пока не разглашаются, потенциальным преимуществом является возможность быстро просматривать новые посты или истории без полной разблокировки устройства.

Это интригующее партнерство - не первый опыт Samsung с Instagram*. В прошлом серия Galaxy S10 могла похвастаться эксклюзивным режимом в собственном приложении камеры, позволяющим пользователям легко загружать сторисы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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