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08:15, 08 декабря 2023
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Samsung Galaxy S24 станет первым смартфоном бренда с помощником-аналогом ChatGPT

В мире технологий наступает новая эра, и Samsung вносит свой вклад, представляя Galaxy AI — новаторский искусственный интеллект, который впервые появится в смартфонах серии Galaxy S24.

Wccftech

Wccftech

Galaxy AI, разработанный в сотрудничестве с ведущими игроками индустрии, предлагает комплексный опыт мобильного ИИ. Он включает в себя технологии, разработанные самой Samsung, а также инновации, реализованные через открытое сотрудничество.

Сообщается, что одной из заметных особенностей Galaxy AI станет возможность мгновенного перевода звонков на разные языки. Кроме того, ИИ компании обладает способностью к генерации изображений и выполнению базовых текстовых операций, аналогичных возможностям других моделей.

Эти функции не только упрощают повседневное использование смартфона, но и делают детище корейского техногиганта достойным конкурентом популярному ChatGPT.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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