Samsung Galaxy S24 Ultra получит экран даже ярче, чем у iPhone 15 Pro Max

Ожидается, что пиковая яркость дисплея Galaxy S24 Ultra достигнет 2600 нит, что превышает показатель iPhone 15 Pro Max, составляющий 2000 нит.

Эта информация вызвала некоторое разочарование среди старых фанатов Samsung, так как ожидалось, что новый флагман превзойдет не только продукцию Apple, но и другие устройства на Android-рынке.

Например, дисплей OnePlus 12 может достигать яркости до 4500 нит, что значительно превышает показатели Galaxy S24 Ultra.

Несмотря на это, важно помнить, что яркость экрана — это лишь один из аспектов качества дисплея. Возможно, что в других характеристиках, таких как цветопередача, контрастность и углы обзора, дисплей Galaxy S24 Ultra будет превосходить своих конкурентов.