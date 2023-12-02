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21:00, 02 декабря 2023
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Samsung Galaxy S24 Ultra пошел по пути Apple: новые утечки показали титановый корпус

Утечка рендеров предстоящего Galaxy S24 Ultra от Samsung показала гладкий титановый корпус и некоторые другие изменения. Флагманское устройство демонстрирует плоский дисплей с заметными боковыми рамками, что выгодно отличает его от предыдущих моделей.

windowsreport / samsung

windowsreport / samsung

Похоже, Samsung делает ставку на титан, предлагая устройство в четырех цветовых вариантах - Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet и Titanium Yellow.

windowsreport / samsung

windowsreport / samsung

windowsreport / samsung

windowsreport / samsung

windowsreport / samsung

windowsreport / samsung

Утечка спецификаций показывает Snapdragon 8 Gen 3, 6,8-дюймовый QHD+ дисплей и 200-мегапиксельную основную камеру, сопровождаемую 12-мегапиксельным ультрашироким объективом. Однако интересным фактом является отсутствие 10-кратного телеобъектива, который заменен 5-кратным телеобъективом. Хотя увеличение разрешения может компенсировать это, пользователям Samsung будет не хватать универсального 10-кратного зума.

Среди других примечательных характеристик - аккумулятор емкостью 5 000 мАч, 12 ГБ оперативной памяти, варианты хранения данных от 256 ГБ до 1 ТБ.

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