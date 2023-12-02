Samsung Galaxy S24 Ultra пошел по пути Apple: новые утечки показали титановый корпус
Утечка рендеров предстоящего Galaxy S24 Ultra от Samsung показала гладкий титановый корпус и некоторые другие изменения. Флагманское устройство демонстрирует плоский дисплей с заметными боковыми рамками, что выгодно отличает его от предыдущих моделей.
windowsreport / samsung
Похоже, Samsung делает ставку на титан, предлагая устройство в четырех цветовых вариантах - Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet и Titanium Yellow.
Утечка спецификаций показывает Snapdragon 8 Gen 3, 6,8-дюймовый QHD+ дисплей и 200-мегапиксельную основную камеру, сопровождаемую 12-мегапиксельным ультрашироким объективом. Однако интересным фактом является отсутствие 10-кратного телеобъектива, который заменен 5-кратным телеобъективом. Хотя увеличение разрешения может компенсировать это, пользователям Samsung будет не хватать универсального 10-кратного зума.
Среди других примечательных характеристик - аккумулятор емкостью 5 000 мАч, 12 ГБ оперативной памяти, варианты хранения данных от 256 ГБ до 1 ТБ.