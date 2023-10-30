Samsung Galaxy S24 Ultra практически не получит отличий от Galaxy S23 Ultra

Инсайдеры обвиняют компанию в том, что она годами использует одни и те же датчики камер в своих флагманских моделях. Теперь же появились утверждения, что новый Galaxy S24 Ultra будет практически идентичен своему предшественнику, Galaxy S23 Ultra.

Инсайдер Ice Universe поделился фотографиями силиконового чехла для Galaxy S24 Ultra, которые уже появились в продаже на популярных китайских маркетплейсах JD.com и Taobao.