Samsung Galaxy S24 Ultra выпустят с двумя разными версиями процессора Snapdragon 8 Gen 3

Новинка будет оснащена двумя разными версиями процессора Snapdragon 8 Gen 3. Эта информация была раскрыта в твите известного инсайдера TheGalox_alt.

Одна версия процессора будет иметь Cortex-X4 Prime Core с тактовой частотой 3.4 ГГц, в то время как другая — с частотой 3.3 ГГц.

Вариант Galaxy S24 Ultra, которая будет продаваться в США и Корее, будет использовать чипсет с Cortex-X4, работающим на 3.30 ГГц. Модели, отправляемые в регион «B», будут оснащены более быстрой версией Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy с Cortex-X4 Prime Core.

Разница в тактовой частоте в 100 МГц, по мнению экспертов, не должна быть заметна для большинства пользователей.

Однако, более высокая частота может улучшить производительность в играх, хотя это также может привести к тепловым проблемам и снижению производительности из-за перегрева.

Официальный анонс линейки Samsung Galaxy S24, включая Ultra-модель, ожидается 17 января на первом мероприятии Unpacked этого года.