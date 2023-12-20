Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов

Эти устройства присоединятся к линейке S23, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Book 2 Pro в программе самостоятельного ремонта Samsung уже в этом месяце.

Программа, разработанная в партнерстве с iFixit, изначально поддерживала только устройства S20, S21 и Tab S7. В начале 2023 года к ней были добавлены линейка S22 и некоторые модели Galaxy Pro.

На данный момент складные устройства Galaxy еще не перечислены на странице iFixit, поэтому цены на комплекты для ремонта неизвестны.

Однако, учитывая, что комплект для ремонта большого внутреннего экрана Google Pixel Fold через партнерство с iFixit стоит около 900 долларов, можно предположить, что стоимость будет кусаться.