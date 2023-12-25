Samsung начнет рекламировать свои гаджеты с помощью популярных видеоигр Activision Blizzard

В рамках кампании под названием «Embrace Your Game» («Прими свою игру»), Samsung будет использовать популярные видеоигры Activision Blizzard для продвижения своих гаджетов. В том числе телевизоров, мониторов и смартфонов.

Эта многоуровневая маркетинговая кампания будет охватывать 44 страны. Она также совпадает с запуском новой программы обучения геймеров от Samsung, которая направлена на помощь игрокам всех уровней в улучшении их навыков.

На обновленном игровом портале корпорации будут представлены советы от профессиональных игроков и создателей контента, видеоуроки и мастер-классы, рекомендации по продуктам, интерактивные тренировочные сессии и многое другое.

В рамках кампании, Samsung будет продвигать свои продукты на всех цифровых каналах в Европе, демонстрируя игры Activision Blizzard, включая Crash Team Rumble, Overwatch 2, Diablo Immortal и World of Warcraft, для рекламы своих телевизоров, игровых мониторов и смартфонов Galaxy.