Samsung отказалась выпускать дешевый складной смартфон на манер Xiaomi

Представитель компании подтвердил, что планов по созданию среднебюджетного складного телефона нет, и все распространяемые слухи являются безосновательными.

Смартфоны Samsung, такие как Galaxy Z Fold и Z Flip, известны своими инновационными функциями и высокой стоимостью.

Появление слухов о более доступной модели вызвало значительный интерес, поскольку это могло бы сделать складные устройства доступными широкому кругу потребителей.

Однако, судя по свежему заявлению, корейский бренд не намерен снижать ценовой порог своих складных устройств.

Это решение может быть обусловлено стремлением Samsung сохранить эксклюзивность и высокий статус своих устройств данного сегмента, а также поддерживать высокий уровень качества и инноваций.