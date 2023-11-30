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00:45, 30 ноября 2023
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Samsung отказалось от переименования своих процессоров Exynos

Samsung опровергла сообщения инсайдера OreXda, рассказавшего в соцсети Х о предстоящем переименовании фирменных процессоров компании — Exynos.

Samsung.com

Samsung.com

В компании заявили, что инсайд не имеет под собой оснований. При этом в Samsung признались, что название Dream Chip, в пользу которого якобы должен был произойти ребрендинг процессора, тоже используется, но только во внутренних документах.

Но портал SamMobile, освещающий эту тему, всё же усомнился в том, что ребрендинга не произойдёт. По мнению журналистов, скорее всего, следующее поколение процессов Samsung, действительно, будет называться Exynos 2400, как заявили в компании. Но эти устройства потеряли авторитет у аудитории, даже Samsung отказалась от них, и сейчас в смартфонах серии Galaxy S23 установлены исключительно процессоры Qualcomm.

Поэтому после релиза флагмана Galaxy S24 вполне может быть, что фирменные процессоры Samsung всё же получат название Dream Chip.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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