Samsung перестанет называть свои Galaxy S смартфонами

Вместо традиционного термина «смартфон», компания ищет новое название, которое подчеркнет лидерство устройств в области искусственного интеллекта.

Инсайдеры утверждают, что глава мобильного бизнеса Samsung поручил маркетологам разработать уникальное наименование, отражающее продвинутые возможности Galaxy S24.

Дополнительные функции, выделяющие устройства бренда среди конкурентов, стали причиной отказа от стандартного термина «смартфон».

Официальный анонс новых смартфонов Samsung Galaxy S24 ожидается в январе. Внешне устройства не сильно изменятся, но внутреннее «железо» и ИИ-возможности будут значительно улучшены.

Предполагается, что цены останутся прежними, несмотря на технологические обновления.