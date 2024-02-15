Samsung S24 Ultra сравнили с лучшим по качеству камер китайским смартфоном
ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
На фронтальную камеру оба смартфона — и Vivo, и Samsung — могут записывать видео в 4К. По цветопередаче днём на Vivo X100 Pro получается изображение сероватым по сравнению с S24 Ultra. В остальном снимают они примерно одинаково. С основной камерой в дневное время ситуация примерно такая же.
Ночью видео в 4К 60 к/с на основной модуль у Vivo получается с чуть большим количеством засветов, а у Samsung много шумов на небе, которых нет на X100 Pro. Кроме того, в почти полной темноте S24 Ultra неправильно определяет цвета в отличие от Vivo. Также Samsung очень плохо в сравнении с Vivo снимает по качеству видео на широкоугольную камеру.
Вечером и ночью Samsung плохо справляется со светлыми объектами по сравнению с Vivo. На снимках с Galaxy S24 Ultra много пересветов, не всегда правильный баланс белого.
На S24 Ultra два телевика: 3-кратный и 5-кратный. При этом на Vivo — только один. Но вот работает он в тёмное время суток лучше, чем у Samsung. При 10-кратном увеличении получается по качеству всё примерно одинаково, только на Samsung больше шумов, а на Vivo — более сглаженная картинка.
Дневные фотографии отличаются друг от друга на смартфонах в основном только цветопередачей. Хотя при 10-кратном увеличении на S24 Ultra появляются шумы.
Портретные фото на основную камеру получаются по качеству примерно одинаковые. При использовании телевика более обработанные снимки выходят на Vivo и более естественные — на Samsung. Селфи-фото с немного большим количеством деталей выходят на Vivo.
Вывод
В целом на Samsung S24 Ultra очень много встречается на фото засветов, особенно в вечернее время. Что касается Vivo X100 Pro, то он время от времени даже превосходил Samsung и однозначно тоже может делать хорошие снимки.