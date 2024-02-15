Телефоны
Опубликовано 15 февраля 2024, 19:30
2 мин.

Samsung S24 Ultra сравнили с лучшим по качеству камер китайским смартфоном

В одном из выпусков на YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» выяснили, какой телефон себя лучше показывает в съёмке фото и видео: Samsung Galaxy S24 Ultra или Vivo X100 Pro.
ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

На фронтальную камеру оба смартфона — и Vivo, и Samsung — могут записывать видео в 4К. По цветопередаче днём на Vivo X100 Pro получается изображение сероватым по сравнению с S24 Ultra. В остальном снимают они примерно одинаково. С основной камерой в дневное время ситуация примерно такая же.

Ночью видео в 4К 60 к/с на основной модуль у Vivo получается с чуть большим количеством засветов, а у Samsung много шумов на небе, которых нет на X100 Pro. Кроме того, в почти полной темноте S24 Ultra неправильно определяет цвета в отличие от Vivo. Также Samsung очень плохо в сравнении с Vivo снимает по качеству видео на широкоугольную камеру.

Вечером и ночью Samsung плохо справляется со светлыми объектами по сравнению с Vivo. На снимках с Galaxy S24 Ultra много пересветов, не всегда правильный баланс белого.

На S24 Ultra два телевика: 3-кратный и 5-кратный. При этом на Vivo — только один. Но вот работает он в тёмное время суток лучше, чем у Samsung. При 10-кратном увеличении получается по качеству всё примерно одинаково, только на Samsung больше шумов, а на Vivo — более сглаженная картинка.

Дневные фотографии отличаются друг от друга на смартфонах в основном только цветопередачей. Хотя при 10-кратном увеличении на S24 Ultra появляются шумы.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Портретные фото на основную камеру получаются по качеству примерно одинаковые. При использовании телевика более обработанные снимки выходят на Vivo и более естественные — на Samsung. Селфи-фото с немного большим количеством деталей выходят на Vivo.

Вывод

В целом на Samsung S24 Ultra очень много встречается на фото засветов, особенно в вечернее время. Что касается Vivo X100 Pro, то он время от времени даже превосходил Samsung и однозначно тоже может делать хорошие снимки.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.