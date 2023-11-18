Samsung сделала камеру в Galaxy S23 еще лучше одним лишь обновлением ПО
Samsung выпустила обновление, ориентированное на камеры, для серии Galaxy S23. В последнем Camera Assistant 2.0.00.0 появилась новая функция «Коррекция искажений», которая автоматически выпрямляет искаженные линии, вызванные перспективой или оптикой. Но это еще не все - оптические возможности камеры дополнены обновленным ярлыком «2x crop zoom shortcut» и другими изменениями.
Marios Gkortsilas
Затаив дыхание, фанаты ждут обновления 1.0.05.4 Expert RAW. Представив передовой режим фильтра нейтральной плотности (ND), Samsung предлагает программное решение для динамической настройки фильтра, сила которого варьируется от 2 до 1 000. По какой-то причине Samsung обошлась без подробностей при описании основных изменений. В частности, компания упоминает расплывчатое «Обновление поддерживаемой модели (Galaxy S20 Ultra, N20 Ultra, Z Fold2)»
В ожидании обновления One UI 6 на базе Android 14 компания Samsung радует пользователей камеры этими усовершенствованиями, обеспечивая пользователям Galaxy S23 «визуальную феерию».