Samsung сделала камеру в Galaxy S23 еще лучше одним лишь обновлением ПО

Затаив дыхание, фанаты ждут обновления 1.0.05.4 Expert RAW. Представив передовой режим фильтра нейтральной плотности (ND), Samsung предлагает программное решение для динамической настройки фильтра, сила которого варьируется от 2 до 1 000. По какой-то причине Samsung обошлась без подробностей при описании основных изменений. В частности, компания упоминает расплывчатое «Обновление поддерживаемой модели (Galaxy S20 Ultra, N20 Ultra, Z Fold2)»

В ожидании обновления One UI 6 на базе Android 14 компания Samsung радует пользователей камеры этими усовершенствованиями, обеспечивая пользователям Galaxy S23 «визуальную феерию».