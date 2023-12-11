Samsung скопирует функцию ИИ-генерации обоев у Google Pixel и добавит ее в свои смартфоны

Это нововведение ожидается в обновлении One UI 6.1 на базе Android 14, что станет значительным шагом в развитии пользовательского интерфейса смартфонов бренда.

ИИ уже стал ключевой особенностью серии Google Pixel 8, где он используется для создания уникальных обоев.

Каждый такой дизайн генерируется ИИ и является неповторимым, предоставляя пользователям возможность выбора из различных категорий и вариантов. Однако для работы этой функции требуется интернет-соединение.

Samsung, следуя трендам, внедрит подобную технологию в свои смартфоны серии Galaxy. Информацией об этом поделился инсайдер BennettBuhner, который опубликовал скриншоты из One UI 6.1.

На них видно, что пользователи Samsung получат возможность создавать обои, используя ИИ, по аналогии с Google. Например, тема «Bloom» предлагает создать «туманный образ лавандовых растений на фоне красной галактики».